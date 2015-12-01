Сегодня в СМИ: продуктовое эмбарго против Турции и лишение прав за долги

Фото: m24.ru

Иностранных учеников московских школ не впустили в здание ФСБ на олимпиаду

Федеральная служба безопасности без каких-либо объяснений запретила всем иностранцам, обучающимся в российских школах, участвовать в своей школьной олимпиаде по криптографии.

Школьников об этом не предупредили, поэтому 29 ноября нескольких одиннадцатиклассников-иностранцев не пустили в здание Академии ФСБ, где проходила олимпиада.

В Минобрнауки заявили "Коммерсанту", что российские школьники имеют право участвовать в олимпиадах вне зависимости от гражданства, и пообещали разобраться с инцидентом.

Почти 40% зарубежных интернет-покупок обойдутся дороже

Снижение лимита беспошлинных покупок в интернете с 1 тысячи евро до 150 евро и введение сбора в 10-15 евро коснется 40 процентов посылок из-за рубежа в адрес физлиц, следует из расчетов Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), сообщает "Коммерсантъ".

По оценке АКИТ, тарифная реформа, будь она проведена раньше, принесла бы бюджету РФ 47,7 млрд рублей в 2014 году.

Но зарубежные интернет-продавцы считают новые условия произвольными и рискованными.

ЦБ избавляет ведущие банки от сомнительных клиентов

ЦБ расширяет адресную борьбу с отмыванием и незаконным обналичиванием денежных средств, пишет "Коммерсантъ".

Крупнейшим банкам, в которых у сомнительных клиентов велики шансы остаться незамеченными, рекомендовано закрывать счета, владельцы которых вызывают у ЦБ подозрения.

Так Банк России делал и ранее, но в несопоставимо меньших масштабах. Причина активизации регулятора – постоянное совершенствование отмывочных и обнальных схем.

Амнистию капитала могут продлить еще на год

В ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент Владимир Путин может объявить о продлении сроков амнистии капитала, рассказали два федеральных чиновника и налоговый консультант, участвующий в обсуждениях тезисов послания.

Скорее всего речь идет о продлении на год, полагают два собеседника "Ведомостей".

Налоговую амнистию президент объявил в прошлогоднем послании. Песков тогда называл это "строго однократной" акцией, "единственным в истории шансом действительно вернуться со своими капиталами домой".

По принятому весной закону налогоплательщики, задекларировавшие активы c 1 июля до 31 декабря 2015 года, получают полное освобождение от уголовного и административного преследования (в основном по налоговым нарушениям), платить налоги за прошлые периоды не надо.

Чиновники дали ритейлерам месяц на отказ от турецких овощей и фруктов

Российское правительство запретило ввоз в Россию турецких овощей и фруктов, пишут "Ведомости".

На совещании у российского премьер-министра Дмитрия Медведева вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что ограничиваются две основные группы продовольствия – овощи и фрукты.

Кроме них возможны еще некоторые "точечные" ограничения, добавил он. Запрет начнет действовать с небольшой отсрочкой – "чтобы у покупателей, у наших торговых организаций было время, буквально несколько недель...чтобы переключиться на других поставщиков", объяснил Дворкович.

В частности, это могут быть поставщики из Египта и "ряда других стран".

Государство перестанет регулировать тарифы столичных аэропортов

Правление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) решило перестать регулировать тарифы в аэропортах Московского авиаузла, сообщают "Ведомости".

Решение может вступить в силу в начале 2016 года, рассказал начальник управления регулирования транспорта ФАС Дмитрий Рутенберг.

"Почта России" начала доставлять электронные письма

"Почта России" начала доставлять юридически значимые сообщения от госорганов, сообщают "Ведомости" со ссылкой на сообщение госпредприятия.

Она запускает пилотный проект в Московской области вместе с МВД и Федеральной службой судебных приставов (ФССП).

"Почта России" анонсировала проект еще год назад, однако из-за длительного согласования он стартовал лишь сейчас.

Электронные письма будут юридически значимыми. Это означает, что система будет идентифицировать отправителя и адресата и отслеживать, открывал ли тот письмо.

WhatsApp оказался самым популярным мессенджером среди абонентов Yota

Самым популярным мессенджером у абонентов "Скартела" (бренд Yota, компания принадлежит "Мегафону" и является виртуальным оператором на его сети) является WhatsApp – его используют 43 процента абонентов, сообщают "Ведомости" со ссылкой на отчет оператора.

За ним следуют Viber (32 процента) и Skype (15 процентов). В обеих столицах популярнее оказался Viber – в Москве его доля составила 36 процентов, в Санкт-Петербурге – 44 процента.

Компания "Аркада холдинг" выкупит треть площадей ЦУМа

Компания "Аркада холдинг" выкупит треть площадей Центрального универсального магазина (ЦУМ) – 19 200 квадратных метров, принадлежащих городу, пишут "Ведомости" со ссылкой на сообщение департамента Москвы по конкурентной политике (организатора торгов).

Заявки на участие в торгах подавали два участника, отмечается там же. Но заявка одного из них (его имя не раскрывается) была отклонена, следует из заявления департамента, поэтому второму участнику – "Аркада холдингу" – город предложил заключить договор купли-продажи объекта по начальной цене в 4,3 млрд рублей.

ООО "Аркада холдинг" согласно ЕГРЮЛ создано в марте 2015 года, 40 процентов его долей принадлежит бывшему топ-менеджеру инвестподразделения "Альфа-групп", компании А1, Юрию Ширманкину; еще по 30 процентов – у совладельцев управляющей компании "Альта" Алексея Каверина и Дениса Избрехта.

Запрет на импорт овощей и фруктов из Турции может ускорить рост цен

Правительство решило запретить импорт овощей и фруктов из Турции, пишут "Ведомости".

Запрет вступит в силу через несколько недель, чтобы избежать роста цен, уточнил вице-премьер Аркадий Дворкович.

Ограничительные меры направлены против Турции, чтобы пострадала ее экономика, а для российских потребителей последствия не будут критическими, разъяснил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

На поставки из Турции приходится около 9 процентов оборота овощей и фруктов в России, их запрет может стать еще одним фактором, мешающим ЦБ снизить ставку на заседании 11 декабря, не исключают эксперты.

Водительских прав будут лишать за долги

С 15 января вступит в силу закон, разрешающий ограничивать должников в праве управления транспортным средством. Проще говоря, человека не пустят за руль до тех пор, пока не расплатится.

Подобная норма достаточно долго пробивала себе дорогу, потому что многим экспертам не нравилась сама идея, что кому-то придется ходить пешком со своими долгами. Но теперь споры закончены, закон подписан президентом страны и вступает в будущем году.

Как рассказал "Российской газете" директор Федеральной службы судебных приставов России Артур Парфенчиков, законопроект, который разработан, прошел очень серьезные дискуссионные фильтры.

Местные власти сосчитают "бесхозяйные" дома и земли

Судьбу недостроенных зданий, заброшенных домов и дач, "ничейных" земельных участков отныне будут решать местные власти. Они смогут сами находить им законных владельцев, пишет "Российская газета".

Если недвижимость более 5 лет числится в Госкадастре, а собственник не объявился, то с момента окончания этого срока, в течение 10 рабочих дней, Росреестр обязан проинформировать об этом органы местного самоуправления. А те в свою очередь, через суд, запустить процедуру признания объектов бесхозяйными со всеми вытекающими последствиями.

Поправки вступают в силу с 1 декабря 2015 года.

Россияне должны сообщить о втором гражданстве

С 1 декабря к гражданам Украины с неурегулированным в России статусом будут применять те же меры, что и к другим незаконным мигрантам - от административной ответственности до выдворения, сообщает "Российская газета".

До этого все украинцы с неурегулированным статусом должны были покинуть нашу страну или определиться с ним.

А 31 декабря истекает срок подачи уведомления о наличии у россиян второго гражданства или других документов, дающих право постоянно проживать за рубежом.

Всех утаивших этот факт будет ждать уголовная ответственность. А вновь получившим гражданство второй страны нужно будет уведомить об этом ФМС в течение двух месяцев.

Любителей отдыха в дальних странах заставят страховаться

Российские туристы, отправляясь в путешествие за границу, отныне будут обязаны покупать страховку, пишет "Российская газета". Даже если принимающая страна этого не требует.

В противном случае, если произойдет ЧП, оплачивать дорогостоящее лечение и доставку обратно домой придется из собственного кармана. Такие поправки вступают в силу 28 декабря.

В столице изменится промышленная политика

В промышленной политике столицы ожидаются большие изменения. С 1 января 2016 года заработает целый пакет новых городских законов, определяющих льготы и формы поддержки промпредприятий.

Начнутся и первые торги по земельным участкам, которые город предлагает инвесторам исключительно под промышленную застройку.

Что за заводы на них появятся, кто возьмется за их строительство и нужна ли Москве вообще промышленность? Об этом и многом другом корреспонденту "Российской газеты" рассказал руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников.

"Яндекс.Маркет" и его конкурентов обяжут возмещать ущерб обманутым покупателям

Сайты, агрегирующие предложения разных интернет-магазинов, будут отвечать перед покупателями, пострадавшими от заведомо недостоверной информации о товаре, пишет РБК. Такой законопроект Роспотребнадзор согласовал с бизнесом.

Интернет-магазины в прошлом году потребовали регулировать работу так называемых товарных агрегаторов – сайтов, которые сами не продают товары, но по запросу подбирают и сравнивают предложения разных онлайн-площадок.

Онлайн-агентства прекратят возмещать деньги за билеты разорившейся компании

С 1 декабря средства за билеты "Трансаэро" можно будет вернуть только в самой компании. Раньше возврат средств осуществлялся по месту покупки – на сайте авиакомпании, у агентов и турфирм, сообщает РБК.

Такое распоряжение агрегатор получил от авиакомпании. Тем пассажирам, которые обратятся с заявлением на возврат денег после этой даты, будет выдаваться отказ, поскольку взаиморасчеты с "Трансаэро" закончены.

В онлайн-агентстве Anywayanyday подтвердили, что понедельник, 30 ноября, – последний день оформления возврата билетов "Трансаэро". Лишь в агентстве Biletix сообщили, что о прекращении выплаты компенсаций по месту продажи с 1 декабря им неизвестно.