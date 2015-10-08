Лоукостеру "Победа" разрешили летать за рубеж

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Минюст одобрил поправки в Федеральные авиационные правила, позволяющие лоукостеру "Победа" летать за рубеж, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании "Аэрофлот".

"Минюст 2 октября зарегистрировал поправки в Федеральные авиационные правила, отменяющие условие обязательного двухлетнего налета авиакомпаний по России. Это последний этап одобрений.

Поправки вступят в силу после 12 числа, и уже к концу октября авиакомпания сможет открыть продажи билетов. Во второй половине ноября "Победа" полетит за границу", – заявил собеседник агентства.

Официальные представители компании "Аэрофлот" и самого лоукостера заявили m24.ru, что не дают комментариев по этому заявлению.

Ранее межведомственная комиссия при Минтрансе России одобрила предварительный допуск дочерней компании "Аэрофлот" лоукостера "Победы" на семь международных маршрутов. Компания может получить возможность осуществлять рейсы из Москвы в Братиславу (Словакия), Дрезден (Германия), Кельн (Германия), Бергамо (Италия), Зальцбург (Австрия), Шамбери (Франция), Верону (Италия).

Напомним, "Победа" обратилась в Минтранс с просьбой внести изменения в Федеральные авиационные правила. Согласно им, любая авиакомпания должна два года работать только на внутренних рейсах, прежде чем получить допуск к международным.

До этого лоукостеру уже дважды отказывала в праве перевозить пассажиров за границу Росавиация.