Фото: Universal Music

Группа Placebo анонсировала релиз нового альбома - пластинка под названием Loud Like Love увидит свет 16 сентября. Альбом был записан в Лондоне в студии RAK и включает 10 новых треков.

Placebo проведет тур в поддержку нового альбома, который стартует в Варшаве 12 ноября. Продажа билетов начнется уже 24 мая, а сам альбом будет доступен для предзаказа, начиная с 31 мая.

Loud Like Love будет доступен в пяти различных форматах: супер-делюксовый бокс-сет в 3D-оформлении; лимитированное издание в "диджипаке"; "гейтфолд"-издание на двух виниловых пластинках; стандартное издание; цифровая версия, сообщает Universal Music.

Напомним, на протяжении музыкальной карьеры группа Placebo выпустила 6 студийных альбомов, продажи которых по всему миру уже превысили 12 миллионов копий. С момента дебюта в 1996 году с одноименным альбомом "Placebo", достигшим золотого статуса в Великобритании и платинового во Франции, группа обрела мировую популярность и остается одним из самых интересных проектов в современной рок-музыке.