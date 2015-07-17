Новый стадион "Динамо" назвали в честь Льва Яшина

Фото: ТАСС/Виктор Шандрин

Строящийся стадион "Динамо" в Петровском парке был назван в честь легендарного голкипера Льва Яшина. Торжественная церемония, в ходе которой было подписано соглашение о присвоении арене имени Яшина, прошла 17 июля, передает корреспондент m24.ru.

Вдова вратаря Валентина Яшина согласилась с планами руководства "Динамо" и подписала соглашение. Кроме того, на территории арены установили мемориальную доску в память о голкипере.

Открыть стадион планируется 22 октября 2017 года - в день рождения Яшина.

"Мы давно хотели присвоить стадиону имя Льва Яшина, но без благословения Валентины Тимофеевны принимать такое решение было бы некорректно", – ранее рассказал руководитель проекта "ВТБ-Арена парк" Андрей Перегудов.

Соответственно, возводимый в Петровском парке спорткомплекс получит название "ВТБ Арена", а сама арена стала Центральным стадионом "Динамо" имени Льва Яшина. Кроме того, имя голкипера получит улица, которая будет проходить по территории будущего объекта.

Напомним, в спортивном комплексе "ВТБ Арена – Центральный стадион "Динамо" разместится футбольная арена на 26,5 тысячи зрителей. Здесь же появится баскетбольная, хоккейная и концертная площадка, которая сможет вместить себя около 13 тысяч человек. Обе арены разместятся под одной крышей. Таких сооружений в мире еще никто не возводил.

Стадион "Динамо" был закрыт на реконструкцию в 2008 году. В настоящее время "бело-голубые" проводят домашние матчи в подмосковных Химках.

Отметим, что Лев Яшин, выступавший за "Динамо", является единственным голкипером в истории, который получил награду лучшему футболисту Европы - "Золотой мяч".