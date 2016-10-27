Благоустройство Жулебинского леса могут начать следующей весной

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Благоустройство Жулебинского леса может начаться весной 2017 года, передает Агентство "Москва".

По словам депутата Госдумы по Люблинскому одномандатному округу Петра Толстого, работы по благоустройству могут завершить уже к следующему Дню города.

Ранее жители юго-востока столицы обратились к депутату и попросили его помочь в рекультивации бывшего "антенного поля" в Жулебинском лесу. Депутат направил обращение Сергею Собянину, после чего лесопарк получил статус особо охраняемой природной территории.