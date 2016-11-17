Пранкер Лексус рассказал о разговоре с Порошенко от имени Атамбаева

Фото: facebook.com/profile.php?id=100007499837328

Пранкер Алексей Столяров по прозвищу "Лексус" сообщил, что в ближайшее время опубликует запись телефонного разговора украинского лидера Петра Порошенко с главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Подробнее об этом разговоре он рассказал в эфире радиостанции "Москва FM".

"Разговор был по поводу резолюции ООН по правам человека в Крыму. Она вчера была принята, и он просил за нее проголосовать. Я это обещание дал, но по факту страна, от имени которой я дал обещание, за резолюцию не проголосовала", – сказал Столяров.

По словам пранкера, сразу после разговора на официальном сайте Порошенко появилась новость о "достигнутых договоренностях". "Где-то сутки новость провисела у него на сайте. А потом президент страны, от имени которого я общался с Порошенко, эту новость опроверг. То есть Порошенко уже в курсе, что он общался не с тем, с кем он думал", – добавил Столяров.

Пранкер Лексус – о разговоре с Петром Порошенко

В феврале пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, утверждали, что дозвонились до президента Турции Реджепа Эрдогана от имени президента Украины Петра Порошенко и премьера Арсения Яценюка.

В прошлом году российские хулиганы созвонились с Элтоном Джоном и поговорили с ним от имени Владимира Путина и его пресс-секретаря. После этого в Instagram Элтона Джона появилась фотография российского лидера и сообщение о разговоре. Однако позже выяснилось, что музыкант стал жертвой пранкеров, известных как Вован и Лексус.