Отопление в домах москвичей начали отключать

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Столичные коммунальщики начали отключать отопление, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в ходе президиума правительства.

"Мы начали отключать батареи, поскольку последние пять суток температура была выше 8 градусов тепла", – добавил чиновник.

Бирюков подчеркнул, что столичные службы пятый отопительный сезон подряд работают без аварий.

Процедура отключения тепла обычно проходит в течение трех дней. Сначала отопление отключают в промышленных, жилых и административных зданиях, затем – в школах, детских садах и больницах.

Напомним, отопление в московские дома начали подавать в последних числах сентября. По существующему регламенту отопление включают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает 8 градусов и есть тенденция к ее дальнейшему понижению.