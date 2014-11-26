В 2014 году "Мослифт" заменил более 800 лифтов в столичных домах

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В 2014 году компания ОАО "Мослифт" заменила более 800 лифтов в столичных домах. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе организации.

Накануне на заседании правительства Москвы заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что за последние четыре года в столице заменили более 18 тысяч лифтов. "Только в этом году - 4,6 тысячи. До конца 2016 года, пока действует программа, полностью заменят все лифты, которые отработали свой амортизационный срок", - добавил Бирюков.

Отметим, что замене подлежат все лифты, которые эксплуатируются свыше 25 лет, заключение о состоянии лифта дает инженерный центр. К слову, несколько лет назад "Мослифт" по собственной инициативе организовал "горячую линию" для всех жалоб и предложений относительно работы лифтов на территории города.

Как рассказал журналистам генеральный директор ОАО "Мослифт" Сергей Чернышов, в текущем году в Москве вандалы испортили около 4,6 тысяч лифтов. Однако, по его словам, уровень вандализма в столице снижается.

Ранее пресс-секретарь префектуры ЦАО Павел Большунов сообщил M24.ru, что в лифтах жилых домов Центрального округа опробуют систему видеосвязи с диспетчерами. Москвич, застрявший в лифте, при вызове диспетчера увидит на экране его лицо и сможет пообщаться с "живым" человеком. Пилотный проект организуют в пяти жилых домах, если он будет успешным, то опыт распространится по всему центру Москвы. По мнению префектуры, эта мера позволит жителям испытывать меньший стресс при чрезвычайных ситуациях в лифтах. Кроме того, экраны будут использоваться для трансляции социальной рекламы, а также обсуждается вопрос о публикации на них "доски позора" - фамилий должников по услугам ЖКХ.