Сезон фонтанов в Москве откроют 29 апреля

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Открытие сезона фонтанов – 2017 в столице состоится 29 апреля. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, решение об этом было принято Сергеем Собяниным в ходе совещания по оперативным вопросам в правительстве Москвы 21 апреля.

Как сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, ремонтные работы и подготовка городских фонтанов к пуску в новом сезоне проводятся под контролем ГБУ "Гормост" и префектур административных округов. Они уже близки к завершению.

В конце апреля в Москве заработают несколько сотен фонтанов, бассейнов и других водных устройств, включая такие популярные у москвичей и гостей города объекты, как комплекс фонтанов на Манежной площади, фонтаны Поклонной горе и в парке Горького. Не меньшей известностью пользуются светодинамический фонтан в музее-заповеднике "Царицыно" и ансабль "Александр и Натали" у Никитских ворот.