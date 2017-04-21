Форма поиска по сайту

21 апреля 2017, 12:58

Мэр Москвы

Сезон фонтанов в Москве откроют 29 апреля

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Открытие сезона фонтанов – 2017 в столице состоится 29 апреля. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, решение об этом было принято Сергеем Собяниным в ходе совещания по оперативным вопросам в правительстве Москвы 21 апреля.

Как сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, ремонтные работы и подготовка городских фонтанов к пуску в новом сезоне проводятся под контролем ГБУ "Гормост" и префектур административных округов. Они уже близки к завершению.

В конце апреля в Москве заработают несколько сотен фонтанов, бассейнов и других водных устройств, включая такие популярные у москвичей и гостей города объекты, как комплекс фонтанов на Манежной площади, фонтаны Поклонной горе и в парке Горького. Не меньшей известностью пользуются светодинамический фонтан в музее-заповеднике "Царицыно" и ансабль "Александр и Натали" у Никитских ворот.

Ранее сообщалось, что летом 2017 года начнется реставрация исторических фонтанов на ВДНХ. В программу работ вошли знаменитые "Каменный цветок", "Дружба народов", "Золотой колос" и еще 14 фонтанов на главной аллее.

По словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, ранее ограничивались ремонтом отдельных фрагментов и систем фонтанов, который позволял избежать крупных поломок и сохранить презентабельный внешний вид. Теперь же специалисты проведут комплексную реставрацию и обновление систем водопровода и водоотведения.

По окончании реставрации для горожан вновь запустят фонтан "Золотой колос", эффектные водометы которого не работали уже около 30 лет.

