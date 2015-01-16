В местах крещенских купаний оборудуют раздевалки и пункты горячего питания

За безопасностью крещенских купаний проследят три тысячи человек

В местах проведения крещенских купаний будут работать теплые раздевалки, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Очень важно, чтобы граждане, которые пребывают для проведения этого обряда, могли зайти в теплую раздевалку, переодеться. Такие раздевалки будут оборудованы в каждом месте купания. Также будут оборудованы места, где можно будет выпить горячий чай, съесть горячую пищу", - отметил заммэра.

В купаниях в столице примут участие около 160 тысяч человек. В обслуживании купаний задействуют порядка трех тысяч человек.

"Подъезды и подходы будут охраняться работниками полиции. Работники территориального подразделения МЧС будут вести работу по оказанию первой помощи, будут работать спасательные подразделения.<...> В целом, вместе с работниками коммунального хозяйства, задействовано будет на этих местах купания около 3 тысяч человек, которые будут заниматься обслуживанием", - сказал Бирюков.

Ранее M24.ru сообщало, что наблюдать за крещенским купанием в столице можно будет в режиме онлайн. Видеотрансляции с мест, где организуют купели, будет доступна на сайте "Окно в город". Власти планируют транслировать изображение с городских камер, выходящих на проруби и купели.

По данным московского управления МЧС, всего в городе будет организовано 59 купелей, в трансляцию попадут 5 -10 из них. С полным перечнем мест для купания можно ознакомиться на портале открытых данных.

Отметим, в Центральном округе можно будет окунуться только в деревянные бочки, которые поставят на Площади Революции. В акватории Новоспасского и Екатерининского прудов купаться будет запрещено, так как вода в них не соответствует санитарным нормам.