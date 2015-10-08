Отопление в социальных объектах и жилых домах Москвы включили за три дня

Фото: ТАСС

Объекты социальной сферы и жилого фонда столицы подключены к теплоснабжению. Исключение составляют 50 недавно построенных зданий. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

"Исключение составляют лишь 50 недавно построенных объектов. В настоящее время их проверяет Ростехнадзор, в течение нескольких дней мы подключим их к теплоснабжению", – заявил Бирюков.

Отопительный сезон в Москве начался 4 октября. При этом в течение трех дней было подано тепло в школы и детские сады.

По словам Бирюкова, некоторые москвичи сообщают об отсутствии тепла в квартирах. Заммэра отметил, что в этом виноваты управляющие компании, которые несвоевременно провели регулировочные работы.

По нормативам отопление включают тогда, когда среднесуточная температура на улице на протяжении пяти суток опускается ниже +8 градусов. Но так как синоптики прогнозируют резкое похолодание, то старт отопительного сезона откладываться не будет.

Согласно действующим нормативам, в любое время года в жилой комнате оптимальная температура воздуха должна составлять 20-22 градуса, при этом допускается от 18 до 24 градусов.

Если отопление не дали в срок, в первую очередь нужно позвонить в Дирекцию единого заказчика (ДЕЗ), либо в управляющую компанию (УК), обслуживающую ваш дом, или обратиться в товарищество собственников жилья.

Подробную информацию о своей УК и контакты можно найти на сайте "Дома Москвы". Кроме того, на портале открытых данных опубликован рейтинг управляющих компаний столицы.

УК должна выполнить технические мероприятия, необходимые для включения отопления. Название и контактную информацию управляющей организации вы можете найти в своих платежных квитанциях.