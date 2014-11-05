Наступающая зима будет холоднее прошлогодней - Бирюков

Департамент ЖКХ проверил готовность городских котельных к морозам

Декабрь, январь, февраль и март будут холоднее, чем в прошлые годы, об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает Агентство "Москва".

При этом чиновник отметил, что жилищно-коммунальные службы Москвы готовы к работе в условиях сложной и холодной зимы.

Он добавил, что запасы мазута и дизельного топлива на зиму превышают 110-120 процентов от запланированного объема. Бирюков подчеркнул, что за последние два сезона город не пользовался резервными запасами топлива. По его словам, возможности энергетических систем Москвы рассчитаны на температуру до минус 40 градусов и способны генерировать 21,5 тысячи мегаватт электроэнергии.

"При этом никаких отключений потребителей от электрической энергии не будет", - заверил заммэра. Он отметил также, что к сезону подготовлены 7,5 тысячи километра газовых магистралей, а газовые системы города в состоянии прокачать 30 миллиардов кубометров топлива в год при потреблении 23,5 миллиарда кубометров.

Кроме того, по словам Бюрюкова, власти Москвы в 2014 году подготовили к зиме 17 крупных теплоэлектроцентралей, 76 районных и квартальных тепловых станций и 124 небольшие котельные.

Также он добавил, что в столице запасли необходимое количество противогололедных реагентов. Чиновник пояснил, что в среднем Москве нужно около 580 тысяч тонн реагентов на сезон. Город закупает их у шести поставщиков из разных регионов России. При этом проводятся торги сразу на 2,5 зимних сезона, а в случае необходимости поставщики должны поставлять дополнительные объемы реагентов.

При этом, в нынешнем году закупка будет значительно меньше, потому что из-за прошлой теплой зимы 45 процентов реагентов остались неизрасходованными.

Заммэра добавил, что количество жалоб москвичей во время подачи тепла в 2014 году сократилось в 20 раз по сравнению с 2010 годом.

Стоит отметить, что зима 2013/2014 была аномально теплой, синоптики установили несколько температурных рекордов.