В городе проходят учения, посвященные Дню гражданской обороны

В столице проходит День гражданской обороны

Сегодня в столице проводят учения в честь Дня гражданской обороны. В них участвуют около ста человек, а также медицинский вертолет, пожарные машины и мобильный пресс-центр, передает телеканал "Москва 24".

Тренировки проходят в разных округах столицы, но одни из самых масштабных - на Рязанском проспекте. По легенде учений там произошел взрыв в здании склада продуктов питания. Возник пожар, который охватил несколько этажей. Для большей убедительности в сценарий учений добавили и утечку химически опасных вещества. Так, осколки взрыва повредили цистерну с аммиаком. Чтобы эвакуировать людей из этой зоны, на место в считанные минуты прибыли спасатели и пожарные.

За ходом учений наблюдал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "На учениях была задействована и новая техника. Санитарный вертолет БК-117 доставил людей в больницу. Другой - Ка-32 - с горизонтальным, вертикальным и боковым тушением ликвидировал последние очаги возгорания", - отметил он.

Директор ГКУ "Московский авиационный центр" Кирилл Святенко, в свою очередь, сообщил, что в учениях принимали участие 20 единиц техники и более 70 человек.

По словам сотрудников МЧС, такие учения - хорошая тренировка, чтобы максимально отработать свои действия при ликвидации любых, уже не учебных ЧП.