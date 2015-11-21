В вестибюле станции метро "Перово" обнаружили подозрительный предмет

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Вход в один из вестибюлей станции метро "Перово" временно закрыт, сообщили в пресс-службе московского метрополитена. Сама станция продолжает работать в штатном режиме, второй вход в поземку остается открытым.

"По техническим причинам временно закрыт восточный вестибюль станции "Перово". Вход и выход - через западный вестибюль", – говорится в объявлении на странице столичной подземки в социальной сети Twitter.

Как ранее сообщало Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, вход пришлось закрыть после того, как в вестибюле был обнаружен подозрительный предмет. На место происшествия вызвали кинологов.

Однако в пресс-службе УВД на Московском метрополитене агентству данную информацию не подтвердили.

Отметим, что два дня назад подобный случай произошел на станции метро "Театральная". Бесхозную сумку нашли возле первых вагонов в сторону станции "Речной вокзал". Место обнаружения было оцеплено, предмет исследовали кинологи. При этом инцидент не повлиял на график движения поездов.

Проверка показала, что бесхозная сумка не содержала опасных предметов.