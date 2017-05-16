Washington Post по ошибке опубликовала личный номер главы Пентагона‍

Фото: ТАСС/Ye Pingfan/Zuma

Издание The Washington Post по ошибке опубликовало личный номер телефона главы Пентагона‍ Джеймса Мэттиса, сообщает "Газета.ру".

В газете появилась фотография с Дональдом Трампом и его телохранителем Китом Шиллером, держащим несколько листов бумаги. На одном из них была размещена надпись: "Джеймс "Бешеный пес" Мэттис", а под ней – телефонный номер министра обороны США.

Редакция газеты заметила свою оплошность только после публикации. Об этом изданию сообщил один из читателей. Затем корреспондент газеты Рэйчел Мантейфель набрала этот номер и подтвердила, что он принадлежит Мэттису.