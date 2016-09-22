Семьи столичного региона получили 2 млрд рублей из материнского капитала

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Семьи из Москвы и области получили более 2,1 миллиарда рублей единовременных выплат из средств материнского капитала, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по Москве и Московской области.
Поддержку в размере 25 тысяч рублей получили почти 85 тысяч семей, проживающих в столичном регионе. По словам представителей фонда, за три недели показатель увеличился вдвое.
С начала кампании в июне 2016 года, фонд принял 169 тысяч заявлений на единовременную выплату. Их обработка занимает до двух месяцев.
Подать заявление на такую выплату могут все владельцы сертификата, проживающие на территории России, вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня рождения ребенка. Заявление на получение единовременных выплат необходимо подать до 30 ноября 2016 года.