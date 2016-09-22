Семьи столичного региона получили 2 млрд рублей из материнского капитала

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Семьи из Москвы и области получили более 2,1 миллиарда рублей единовременных выплат из средств материнского капитала, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по Москве и Московской области.

Поддержку в размере 25 тысяч рублей получили почти 85 тысяч семей, проживающих в столичном регионе. По словам представителей фонда, за три недели показатель увеличился вдвое.

С начала кампании в июне 2016 года, фонд принял 169 тысяч заявлений на единовременную выплату. Их обработка занимает до двух месяцев.