Педро Альмодовар возглавит жюри Каннского фестиваля

Фото: ТАСС/Zuma/Arga Images/Armando Gallo

Знаменитый испанский режиссер Педро Альмодовар в этом году назначен председателем жюри Каннского кинофестиваля, сообщает Agence France-Presse.

Любопытно, что 67-летний кинематографист станет первым испанцем, который возглавит жюри самого престижного кинофестиваля в мире. Сам Альмодовар, комментируя свое назначение, сказал, что очень польщен и взволнован, а также заверил: "Я посвящу всего себя этому делу, которое одновременно является и удовольствием, и большой честью".

В этом году, с 17 по 28 мая, пройдет юбилейный – 70-й по счету – Каннский кинофестиваль.