31 января 2017, 11:38

Культура

Педро Альмодовар возглавит жюри Каннского фестиваля

Фото: ТАСС/Zuma/Arga Images/Armando Gallo

Знаменитый испанский режиссер Педро Альмодовар в этом году назначен председателем жюри Каннского кинофестиваля, сообщает Agence France-Presse.

Любопытно, что 67-летний кинематографист станет первым испанцем, который возглавит жюри самого престижного кинофестиваля в мире. Сам Альмодовар, комментируя свое назначение, сказал, что очень польщен и взволнован, а также заверил: "Я посвящу всего себя этому делу, которое одновременно является и удовольствием, и большой честью".

В этом году, с 17 по 28 мая, пройдет юбилейный – 70-й по счету – Каннский кинофестиваль.

Мировое признание Альмодовару принесла эксцентрическая комедия "Женщины на грани нервного срыва". Картина получила около пятидесяти национальных премий и была номинирована на "Оскар". Также режиссер снял "Всё о моей матери", "Поговори с ней" и "Кожа, в которой я живу".

У Альмодовара две премии "Оскар", две награды кинофестиваля в Каннах, а также два "Золотых глобуса".

Педро Альмодовар Каннский кинофестиваль новости культурного мира

Главное

