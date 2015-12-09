Город намерен изъять недострой у Павелецкого вокзала

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Власти планируют изъять у инвестора недостроенный торговый центр на площади Павелецкого вокзала для дальнейшего строительства транспортно-пересадочного узла, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, процедура изъятия может быть инициирована через несколько месяцев, если инвестор не решит вопросы с использованием объекта в ближайшее время.

Хуснуллин также отметил, что в сейчас собственник судится со своими контрагентами. "Суды длятся уже не один год. Это не дело, когда в центре Москвы находится такой котлован. После изъятия этот участок будет повторно выставлен на торги под строительство транспортно-пересадочного узла", – цитирует слова заммэра "Интерфакс".

Напомним, осенью власти одобрили проект развития территории у Павелецкого вокзала. На площади появится парк с пешеходными и велосипедными маршрутами, прилегающими к Москве-реке и центральным улицам города. Под землей создадут шестиуровневый центр. На первом уровне будет организован логистический узел, который свяжет между собой новый терминал аэроэкспресса, гостиницу, метро и подземную часть вокзала.

На втором, третьем и четвертом уровнях появятся городские и общественные пространства: кинотеатр, лекторий, библиотеки, музеи, торговые зоны и кафе. Последние два яруса будут отданы под парковку автомобилей.

Планируется, что строительство начнется в 2020 году.

Котлован на площади Павелецкого вокзала остался от недостроенного торгового центра. Инвестор планировал создать многофункциональный торговый комплекс площадью 80 тысяч квадратных метров с подземной стоянкой на 600 машин. Однако в 2010 году строительство было прекращено.

К 2011 году коммерческие площади решили сократить до 18 тысяч квадратных метров, вдвое увеличив за счет этого размер парковки . В 2013 году градостроительно-земельная комиссия прекратила реализацию проекта в судебном порядке.

В мае 2015 года стало известно, что на месте котлована перед павелецким вокзалом планируют открыть ТПУ "Павелецкий" с парком.