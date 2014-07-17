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Общество

17 июля 2014, 17:51

Патриарх стал старшим волонтером в лагере паломников

Патриарх религия Троице-Сергиева Лавра

Фото: М24.ru/Александр Авилов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг побывал в палаточном лагере паломников, приехавших на празднование 700-летия Сергия Радонежского, и зарегистрировался как "старший волонтер". Об этом сообщает РИА Новости

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Предстоятель Русской православной церкви, 16 июля возглавивший крестный ход на Благовещенское поле рядом с лаврой, сегодня продолжил общение с паломниками. 17 июля Патриарх посетил паломнический городок, благословил его обитателей, осмотрел развернутый тут же лагерь МЧС и пообщался с православной молодежью, прибывшей из Сергиева Посада. Кроме того Патриарх встретился волонтерами, которые помогают жителям лагеря, и даже сам зарегистрировался в качестве "старшего волонтера". После регистрации ему выдали волонтерскую форму, бейджик и карточку паломника.

Верующие прошли Крестным ходом из Хотьково в Сергиев Посад

Волонтеров интересовало, как глава РПЦ сумел накануне пройти 15 километров вместе с другими участниками крестного хода из Хотькова до Сергиева Посада. Патриарх ответил, что прошел маршрут "постом и молитвой".

Кстати, форма волонтера – не единственный подарок, который получил сегодня Патриарх Кирилл. Участники молодежного велопробега, приехавшие в Сергиев Посад из Нижнего Новгорода, подарили предстоятелю велосипед.

Волонтеры в Сергиевом Посаде

На праздновании 700-летия Сергия Радонежского в Сергиевом Посаде работают более 1000 волонтеров с разных концов России. Отбор добровольцев власти города начали еще в марте. В волонтеры принимали людей старше 18 лет. Добровольные помощники готовились к работе по четырем направлениям: "Транспорт", "Обслуживание делегаций", "Обслуживание мероприятий и работа с паломниками", "Сервис".

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