Электрички будут делать дополнительные остановки 20 апреля

Фото: ИТАР-ТАСС

На Пасху, 20 апреля, для ряда пригородных поездов будут назначены дополнительные остановки. Изменения в расписании затронут Белорусское, Павелецкое, Киевское, Казанское, Курское, Горьковское направления, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Экспрессам и поездам, следующим до отдаленных железнодорожных пунктов, дополнительные остановки назначены не будут.

Электропоезда, отправляющиеся с Белорусского вокзала с 8.00 до 15.00 и прибывающие на него с 10.00 до 17.00, будут останавливаться на станциях "Баковка", "Отрадное", "Здравница", "Полущкино".

Пригородные поезда Павелецкого направления в период с 8.00 до 16.00 будут стоять на платформах "Чертаново", "Булатниково", "Калинина".

На Киевском направлении ряду составов назначены остановки на пунктах "Сколково", "Крекшино", "Алабино". На Казанском – "Удельная" и "Ильинская". Электрички, следующие до Курского вокзала и от него, будут стоять на платформах "Щербинка" и "Бутово".

Пригородные поезда Горьковского направления будут стоять на станции "Никольское".

Подробнее с изменениями в расписании движения электричек можно ознакомиться у пригородных касс и на сайте ЦППК.