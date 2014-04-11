Фото: Ксения Донская, "Москва медиа"

Фестиваль "Пасхальный Дар" пройдет на семи городских площадках, рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в ходе презентации московской пасхальной программы.

"Всего на "Пасхальный Дар" будут задействованы семь площадок, где мы устанавливаем 95 шале, из которых примерно половина будет торговая, а остальные - анимация, различные культурные и благотворительные акции", - цитирует руководителя ведомства Агентство "Москва".

В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина рассказала, что для фестиваля задействуют центральные улицы и переулки, в их числе Арбат, Никольскую и Тверскую улицы, а также Столешников и Камергерский переулки.

При этом участники фестиваля смогут получить подарки, заполнив специальную "зачетку". "У нас в этот раз не паспорт для посетителей, а зачетка. И для того, чтобы получить штампик, нужно не просто пробежать по всем ярмаркам, а необходимо еще и ответить на вопросы", - сказала Сергунина. По ее словам, те, кто сможет пройти все площадки и ответить на вопросы, получат призы. Их будут выдавать на Крымской набережной.

Напомним, что фестиваль "Пасхальный Дар" пройдет в Москве с 19 по 27 апреля. Открытие состоится 19 апреля в 23.00 на пешеходных улицах, расположенных вблизи крупных храмов. На всех центральных площадках будет работать школа звонарей. Также посетителям предложат поучаствовать в мастер-классах по раскраске яиц, изготовлению куличей и плетению корзин.

Все желающие попробуют традиционные пасхальные угощения и посетят выступления выступления фольклорных и православных коллективов. Кроме того, на площадках фестиваля установят 75 благотворительных шале, которые украсят живыми цветами и расписанными вручную деревянными яйцами.

Кроме того, с 1 по 11 мая в столице пройдет еще один фестиваль - "Московская весна", в рамках которого будут организованы 23 тематические площадки. На них планируется открыть ярмарки, посвященные шести периодам российской истории - Серебряному веку, эпохе НЭПа, индустриализации и Великой Отечественной войне, оттепели, эпохе развитого социализма или перестройке. В 260 торговых павильонах будут продаваться антикварные вещи, советские игрушки, посуда и украшения.