Бесплатные экспрессы на пасхальные праздники запустят с 4 апреля

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

В дни пасхальных праздников запустят дополнительные автобусы до городских и подмосковных кладбищ. Будет действовать 40 специальных бесплатных маршрутов, сообщает пресс-служба"Мосгортранса". В общей сложности, на них будет работать около 1200 автобусов.

Они будут запущены 5, 12, 19 и 21 апреля – в дни Вербного воскресенья, Пасхи, Антипасхи и Радоницы, когда верующие считают своим долгом посетить могилы родных. Дополнительные маршруты будут действовать также в предшествующие этим праздникам субботы – 4, 11, 18 апреля.

В пасхальную ночь с 11 на 12 апреля запланированы изменения в расписании: работу троллейбусов и трамваев по основным направлениям продлят до 3 часов 30 минут.

М24 приводит список бесплатных автобусов, на которых 5, 12 и 19 апреля 2015 года можно добраться до московских кладбищ.

До Николо-Архангельского кладбища можно доехать:

от метро Выхино на автобусе маршрута №Э1 с промежуточными остановками: "Автокомбинат № 40" (Перовское кладбище), "Юбилейный проспект", "Метро "Новокосино" и на автобусе маршрута №Э2 с теми же промежуточными остановками;

от метро Щелковская на автобусе маршрута №Э3. По трассе этого маршрута также будет следовать автобусы №760;

от метро Новокосино на автобусе маршрута №Э5.



До Домодедовского кладбища можно добраться:

от метро Домодедово на автобусе маршрута №Э1, при этом по той же трассе будут следовать автобусы маршрутов №№ 510, 510э с отменой всех промежуточных остановок;

от остановки "Автомагистраль" на автобусе маршрута №Э2.



До Щербинского кладбища от метро Южная вы доберетесь на автобусах маршрута № Э1 и № 819 с остановками: "1-й Дорожный проезд", "Типография", "Варшавское шоссе", "Метро "Улица Академика Янгеля", "Метро "Анино", "Техавтоцентр "Варшавский", "Варшавское шоссе – МКАД"; обратно: "Варшавское шоссе – МКАД", "Техавтоцентр "Варшавский", "Метро "Улица Академика Янгеля", "Метро "Пражская", "Метро «Южная"; от остановки "Железнодорожная станция Щербинка" на автобусе маршрута №Э2.

До Хованского кладбища можно доехать от метро Юго-Западная на автобусе маршрута №Э1. По его трассе будет следовать и автобус №802 с отменой остановок: "Метро "Тропарево" (при следовании от кладбища), "Проспект Вернадского, 113", "9-й микрорайон Теплого Стана", "Дудкино"; от метро Теплый Стан на автобусе №Э2. По тому же направлению проследуют автобусы №600 с отменой остановок: "Профсоюзная улица, дом 156", "Мамыри", "Строительная ярмарка".



До Востряковского кладбища будет следовать автобус маршрута № Э от "Метро "Юго-Западная"

До Митинского кладбища направят автобус маршрута №Э от метро Тушинская с остановками: "Метро Тушинская", "Платформа Трикотажная", "Метро "Пятницкое шоссе", "Поворот на кладбище", "Митинское кладбище".

С остальными маршрутами можно ознакомиться здесь.

4, 11, 18 апреля и 31 мая 2015 года также будет действовать автобус маршрута № Э "Метро "Юго-Западная" – Востряковское кладбище", автобус маршрута № Э2 "Автомагистраль ("Москва – Аэропорт "Домодедово") – Домодедовское кладбище" – для посетителей, приехавших на личном транспорте и другие.

Напомним, что, по словам гендиректора "Мосгостранса" Евгения Михайлова, в апреле прошлого года в дни пасхальных праздников автобусы перевезли более 1,2 миллиона человек.