Из-за эстафеты Паралимпийского огня в Москве 2 марта ограничат проезд

Фото: ИТАР-ТАСС

2 марта в Москве из-за эстафеты Паралимпийского огня ограничат движение, сообщает пресс-служба столичного управления Госавтоинспекции.

С 11 утра и до окончания мероприятия закроют улицу Косыгина и Университетский проспект; с 13.00 – Мосфильмовскую, Воробьевское шоссе, набережную Тараса Шевченко и Бережковскую набережную.

С 14.45 будет ограничено движение по Краснопресненской, Смоленской, Ростовской, Савинской и Новодевичьей набережным, а с 15.00 и до 15.15 по Новоарбатскому мосту в обоих направлениях.

Напомним, 2 марта в Москве стартует эстафета паралимпийского огня. Его пронесут по улицам столицы 120 факелоносцев, в числе которых известные спортсмены, инвалиды, учителя, телеведущие и композиторы.

Старт эстафеты паралимпийского огня будет дан в 10.00 на ВДНХ. После этого огонь понесут к зданию МГУ, откуда он отправится в путь до Киевского вокзала, а затем в Лужники.