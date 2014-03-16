Зимние Паралимпийские игры в Сочи объявлены закрытыми

Фото: ИТАР-ТАСС

В Сочи на стадионе "Фишт" завершилась церемония закрытия XI зимних Паралимпийских игр. Сборная России стала победителем в общекомандном зачете, завоевав 80 медалей и установив новый рекорд по количеству выигранных наград.

Президент Международного паралимпийского комитета Филип Крейвен объявил Игры в Сочи закрытыми.

Знаменосцем российской команды на церемонии закрытия стала лыжница и биатлонистка Михалина Лысова. На Паралимпиаде-2014 россиянка завоевала три золотые и три бронзовые награды в соревнованиях спортсменов с нарушением зрения.

На сочинские Игры приехали 547 спортсменов из 45 стран. За девять соревновательных дней было разыграно 72 комплекта медалей в пяти паралимпийских видах спорта.

По итогам Паралимпиады в копилке нашей команды 80 медалей: 30 золотых, 28 серебряных, 22 бронзовых. Второе место в медальном зачете заняла команда Германии с 15 наградами: 9 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая. Третьей стала канадская сборная - 7 золотых, 2 серебряные и 7 бронзовых. Российские паралимпийцы выиграли медали во всех пяти видах спорта, входящих в программу Игр: лыжных гонках, биатлоне, горных лыжах, керлинге на колясках и следж-хоккее.

Паралимпийский флаг был передан корейской делегации - следующая зимняя Паралимпиада пройдет в 2018 году в Пхенчхане.