Дневник Паралимпиады в Сочи: день первый

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России заняла первое место в медальном зачете по итогам первого соревновательного дня на Паралимпийских играх в Сочи. В активе россиян 12 медалей: четыре золотых, шесть серебряных и две бронзовых награды.

Второе место занимает сборная Германии, завоевавшая два золота, третье - команда Украины (одно золото, одно серебро и три бронзы).

Первую медаль Паралимпиады сборной России принесла Александра Францева, которая выиграла бронзовую награду в скоростном спуске в соревнованиях спортсменок с нарушением зрения. Затем Инга Медведева завоевала серебро в скоростном спуске стоя. Серебряную медаль также получила биатлонистка Светлана Коновалова на дистанции 6 километров в категории "сидя".

Обладателем первой награды высшего достоинства в сборной России стал Роман Петушков, победивший в соревнованиях в биатлоне сидя на дистанции 7,5 километров. Горнолыжник Алексей Бугаев завоевал серебряную медаль в скоростном спуске стоя. Две награды достались российским биатлонисткам на дистанции 6 километров стоя: Алена Кауфман выиграла золотую медаль, второй стала Анна Миленина.

Однако биатлонисты на этом не остановились, и чуть позже Владислав Лекомцев завоевал золотую медаль на дистанции 7,5 километров стоя. Бронзовая награда в этом виде программы также досталась россиянину - Азату Карачурину. В свою очередь, Михалина Лысова и Юлия Будалеева выиграли золото и серебро в биатлонной гонке на 6 километров среди спортсменок с нарушением зрения. Кроме того, биатлонист Николай Полухин завоевал серебро Паралимпиады на дистанции 7,5 километров среди спортсменов с нарушением зрения.

