В центре города ограничено движение транспорта

В понедельник в Москве будет ограничено движение транспорта, сообщает сайт Госавтоинспекции.

"Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС", - говорится в сообщении столичной ГИБДД.

В связи с проведением 85-й легкоатлетической эстафеты по Садовому кольцу с 11.00 и до окончания мероприятия будет ограничено движение транспорта по улице 1-я Тверская-Ямская, Садовому кольцу, по Самотечной эстакаде, Таганской, Добрынинской (Серпуховской) и Калужской площадям, улицам Житная, Якиманка и Крымский вал. Исключение будет сделано только для общественного транспорта.

По имеющимся данным, эстафета начнется в 11:00 с выступления оркестра. Уже в 13:20 планируется провести награждение победителей соревнования.

Вечером в столице начнется репетиция парада Победы. В связи с ней с 18.00 и до окончания мероприятия будет ограничено движение по Ходынскому полю, Проектируемому проезду 5506, Проектируемому проезду 5509, Ленинградскому проспекту, улице 1-я Тверская-Ямская, улице Тверская, Манежной площади, улице Моховая, улице Охотный ряд, Васильевскому спуску, Москворецкой набережной, Кремлевской набережной. Эти ограничения распространяются как на частный, так и на общественный транспорт.

Помимо этого движение ограничат по Боровицкой площади, улице Воздвиженка, улице Новый Арбат, Новинскому бульвару, улицам Садовая-Кудринская и Большая Садовая, Триумфальной площади, Китайгородскому проезду, Ильинскому спуску, улицам Ильинка и Варварка, Пречистенской набережной, Большому Москворецкому мосту, Большому Устьинскому мосту, улице Москворецкая, Болотной набережной, Болотной улице, Подгорской и Берниковской набережным, Устьинскому проезду, Котельнической и Раушской набережным, а также улице Яузская.