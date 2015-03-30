В шествии "Бессмертного полка" готовы участвовать 35 тысяч человек

В шествии "Бессмертный полк" планируют участвовать 35 тысяч человек

35 тысяч человек выразили готовность участвовать в шествии колонны "Бессмертный полк", сообщает информационный центр правительства Москвы.

"Ожидается, что в мероприятии примут участие до 200 тысяч человек. В настоящий момент о своем желании участвовать в шествии "Бессмертного полка" заявили более 35 тысяч человек", – сказал координатор акции Николай Земцов.

Памятное шествие может пройти на Тверской улице и Красной площади 9 мая после парада Победы. Общественная палата РФ и Общественный народный фронт (ОНФ) направили президенту России Владимиру Путину письмо с соответствующей просьбой. В итоге она была удовлетворена.

Увековечить память о ветеранах можно двумя способами: через центр госуслуг и через сайт проекта. Москвичи могут прийти в любой центр госуслуг и поделиться фотографиями и воспоминаниями о своих родных, близких, соседях – участниках Великой Отечественной войны (ВОВ). Все материалы будут отсканированы, а оригиналы возвращены владельцам. Также в центрах госуслуг помогут бесплатно распечатать фотографии героев для участия в шествии колонн "Бессмертного полка".

Кроме того, внести информацию об участниках ВОВ можно не выходя из дома – через сайт проекта. Там можно сделать отметку о том, какую фотографию необходимо бесплатно распечатать в центрах госуслуг.

Записаться в "Бессмертный полк" можно на сайте проекта

Отметим, городской штаб "Бессмертного полка" объявил конкурс на лучший детский рисунок в честь 70-летия Победы. Работы принимаются до 17 апреля, принять участие в конкурсе могут дети в возрасте до 14 лет. Накануне 70-летия Победы лучшие работы будут представлены на одноименной выставке "Победа детскими глазами", а авторы трех оригинальных рисунков будут награждены памятными подарками от "Бессмертного полка".

Акция "Бессмертный полк" пройдет в Москве в этом году в третий раз. Организацией проекта занимается Региональное патриотическое общественное движение "Бессмертный полк – Москва".