Для парада Победы в Москве восстановили 11 танков Т-34

Фото: uvz.ru

Для парада Победы на Красной площади специалисты восстановили одиннадцать танков Т-34-85 и девять самоходных артиллерийских установок СУ-100, сообщает пресс-служба завода-изготовителя бронемашин "Уралвагонзавод".

Работы по восстановлению машин заняли почти полгода. Сейчас танки и установки принимают активное участие в репетициях парада Победы.

Боевые машины времен Великой Отечественной войны второй раз в истории России примут участие в параде на Красной площади. Впервые это произошло 5 лет назад, на праздновании 65-летия Великой Победы.

Напомним, 15 тысяч человек примут участие в параде Победы на Красной площади 9 мая. Над площадью пролетят 140 самолетов и вертолетов. Минимальная высота пролета вертолетов составит 150 метров, а самолетов – 250 метров.

Парад Победы 2015 года

На параде Победы выступит новая пилотажная группа "Крылья Тавриды". Пилоты выступают на учебно-боевых Як-130. Свое название группа получила в честь первого полета, совершенного 9 мая 2014 года в Севастополе. Кроме того, зрители смогут увидеть и новые российские танки на платформе "Армата".

Ранее сервис городских референдумов "Активный гражданин" подвел итоги конкурса, призом в котором был пригласительный билет на генеральную репетицию парада Победы.

На сайте сервиса опубликован список из 800 победителей, которые получат приглашение на репетицию. Свой билет можно отдать ветерану, достаточно вместо своей фамилии вписать фронтовика. Кроме того, еще 200 билетов можно будет приобрести в "Магазине поощрений", стоят они 700 баллов. Для их покупки необязательно иметь минимум тысячу баллов, для этого специально был отменен этот порог.

Получить приглашение на репетицию можно было двумя способами: принять участие во всех общегородских голосованиях "Активного гражданина" с 11 марта по 20 апреля, приглашения распределили по специальной формуле, или приобрести билеты за баллы в магазине поощрений.