В Москве отметят 70-летие Парада Победы

70 лет назад по Красной площади прошел Парад Победы

24 июня исполняется 70 лет Параду Победы. Утром в Александровском саду Кремля были возложены цветы к Могиле неизвестного солдата и памятнику Жукову, передает телеканал "Москва 24".



В церемонии приняли участие ветераны, которые 24 июня 1945 года торжественно прошли по кремлевской брусчатке. После возложения венков они отправились в храм Христа Спасителя, где встретились с патриархом Кириллом.

Напомним, 24 июня 1945 года на Красной площади собрались сводные полки, представлявшие фронты Великой Отечественной войны. Командовал парадом маршал Рокоссовский, а принимал его Георгий Жуков. В марше участвовали все основные военачальники, более 30 тысяч солдат и офицеров, а также почти две тысячи боевых машин.

Во время парада к подножию Мавзолея были брошены 200 знамен разгромленных фашистских дивизий. Известно, что в день парада шел проливной дождь, что видно по хронике, однако, по словам участников марша,они его не замечали.

Ранее более 100 тысяч человек стали участниками памятных мероприятий, прошедших в рамках открытой патриотической акции "Вахта памяти" и посвященных Дню памяти и скорби. Торжественные митинги, тематические встречи с ветеранами, возложение цветов к памятникам Великой Отечественной войны, благотворительные концерты прошли с 18 по 22 июня.

21 июня в 11 городских парках состоялся открытый показ военно-исторической драмы "Брестская крепость", а в "Сокольниках" прошла встреча с создателями картины, на которой выступил защитник Брестской крепости, воспитанник музыкантского взвода 44-го стрелкового полка, ставший прототипом одного из главных героев фильма Саши Акимова, Петр Павлович Котельников.

Центральными мероприятиями Дня памяти и скорби стали акции "Линия памяти" и "Вахта памяти". В них приняли участие более семи тысяч человек.

Участники "Линии памяти" в ночь с 21 на 22 июня на Крымской набережной зажгли свечи на 1418 специально созданных инсталляциях, каждая их которых символизировала один день войны. Первую свечу – 22 июня 1945 года – зажег Петр Котельников.

21 июня в 23.00 на Болотной площади началось основное действие акции "Вахта памяти. Вечный огонь". Участники мероприятия стали свидетелями интерактивно-театральной программы, в ходе которой была представлена ретроспектива дня перед началом войны, реконструкция обычного советского двора с танцевальными подмостками и советскими играми, полевая кухня, автоматы с газированной водой в стилистике того времени, интерактивные площадки.