Военные готовы разгонять облака над Москвой в День Победы – главком ВВС России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Военно-воздушные силы могут выделить десять самолетов для разгона облаков над столицей 9 мая, сообщил главком ВВС России Виктор Бондарев. Об этом он доложил министру обороны Сергею Шойгу на заседании коллегии военного ведомства, передает ТАСС.

Однако, как отметил Виктор Бондарев, "заблаговременный прогноз дает положительные метеоусловия". В свою очередь, главком сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков доложил, что в обеспечении авиационной части парада Победы задействуют 12 военных аэродромов.

Напомним, 15000 человек примут участие в параде Победы на Красной площади 9 мая. Над площадью пролетят 140 самолетов и вертолетов. Минимальная высота пролета вертолетов составит 150 метров, а самолетов – 250 метров.

Парад Победы 2015 года

На параде Победы выступит новая пилотажная группа "Крылья Тавриды". Пилоты выступают на учебно-боевых Як-130. Свое название группа получила в честь первого полета, совершенного 9 мая 2014 года в Севастополе. Кроме того, зрители смогут увидеть и новые российские танки на платформе "Армата".

Ранее сервис городских референдумов "Активный гражданин" подвел итоги конкурса, призом в котором был пригласительный билет на генеральную репетицию парада Победы.

На сайте сервиса опубликован список из 800 победителей, которые получат приглашение на репетицию. Свой билет можно отдать ветерану, достаточно вместо своей фамилии вписать фронтовика. Кроме того, еще 200 билетов можно будет приобрести в "Магазине поощрений", стоят они 700 баллов. Для их покупки необязательно иметь минимум тысячу баллов, для этого специально был отменен этот порог.

Получить приглашение на репетицию можно было двумя способами: принять участие во всех общегородских голосованиях "Активного гражданина" с 11 марта по 20 апреля, приглашения распределили по специальной формуле, или приобрести билеты за баллы в магазине поощрений.