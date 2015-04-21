Красную площадь закроют на 10 дней в мае

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

С 23 апреля временно прекращается допуск посетителей в мавзолей Ленина. Кроме того, с 1 по 10 мая будет ограничен проход на Красную площадь.

Как сообщили в пресс-службе Федеральной службы охраны (ФСО) России, ограничения связаны с "подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне".

Также 8 и 9 мая будут закрыты для посещения Московский Кремль и Александровский сад. Мавзолей Ленина откроется для посетителей 16 мая.

Напомним, что в связи с репетицией парада Победы в центре столицы 21 апреля ограничено движение транспорта.

Так, с 22.00 до окончания мероприятия транспорт не ходит по Тверской улице от Триумфальной площади до улицы Охотный ряд, по Моховой, улице Охотный ряд, Театральному проезду, Страстному бульвару, Тверскому бульвару и Большому Путинковскому переулку.

Кроме того, 22, 24, 27 апреля с 06.00 до 07.00 часов, а также 23 и 28 апреля с 07.00 до 09.30 часов ограничат движение по проезду Девичьего поля от пересечения с улицей Плющиха до пересечения с Новоконюшенным переулком.