В Москву прибыла военная техника для участия в параде Победы

В столицу прибыла военная техника для участия в параде Победы

В столицу прибыла военная техника для участия в параде Победы. Около ста машин накануне вечером выехали из подмосковного Алабино. Колонна прошла по Минскому шоссе, ближе к полуночи въехала в Москву и доехала до места назначения - Ходынского поля.

После проведения технического обслуживания военная техника примет участие в ночных тренировках на Красной площади. 9-го мая пройдут уже показательные выступления. Кстати, все гусеничные машины "переобули" в специальные накладки, которые не вредят асфальту.

Вечерние тренировки по подготовке к параду Победы пройдут на Красной площади 25, 29 апреля и 3 мая. Генеральная репетиция запланирована на 10.00 7 мая. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что основная часть подготовки должна пройти за пределами столицы.

Из-за репетиций шествия движение на ряде улиц в центре столицы будет перекрыто. Также изменятся маршруты движения общественного транспорта.

Отметим, в столичной мэрии создали штаб по проведению и подготовке военного парада 9 мая. Он будет координировать действия органов исполнительной власти и других организаций, а также утверждать перечень необходимых работ.

В этом году командовать парадом Победы на Красной площади будет главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Владимир Чиркин.