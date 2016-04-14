Мавзолей закроют на месяц из-за подготовки к параду Победы

Фото: ТАСС/Эмиль Матвеев

Мавзолей Ленина на Красной площади будет закрыт на месяц в связи с подготовкой к параду Победы 9 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

Посетители не смогут попасть в Мавзолей и к некрополю у Кремлевской стены с 18 апреля по 14 мая.

В это время будут проходить монтаж и демонтаж гостевых трибун, а также работы по праздничному оформлению Красной площади.

Ранее сообщалось, что в этом году Мавзолей не планируется закрывать на время работ по сохранению облика тела Владимира Ленина.

На медико-биологические работы по сохранению прижизненного облика тела Ленина из федерального бюджета выделено 13 миллионов рублей. Работы должны быть завершены до ноября.