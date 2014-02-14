Маршрут автобусов №64 и 132 временно изменится из-за репетиций парада

Фото: ИТАР-ТАСС

В связи с подготовкой к Параду 9 мая автобусы №64 и 132 в некоторые дни будут следовать по измененному маршруту, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Так, 17, 19, 21, 24, 28 февраля, с 3 по 7, с 11 по 14 и с 17 по 21 марта, а также 2, 9, 16, 25 апреля и 9 мая с 6.45 при следовании от стадиона "Лужники" автобусы будут курсировать по улице Большая Пироговская вместо улиц Еланского и Плющиха и проезда Девичьего поля.

Кроме того, отменяются остановки "Дом Культуры "Каучук" и "Проезд Девичьего поля".