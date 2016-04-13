Впервые в параде Победы примет участие новый самолет Ил

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Впервые в этом году в параде Победы примет участие новейший военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, в прошлом году поступивший в состав воздушно-космических сил России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Новый самолет Ил-76МД-90А – модернизированный представитель семейства Ил-76. Машина обладает большей грузоподъемностью, оснащена малошумными двигателями и новым бортовым радиоэлектронным комплексом, а также "стеклянной кабиной" (электронной панелью приборов в кабине пилотов). Построен новый самолет на ульяновском предприятии "Авиастар-СП".

В день Победы также пролетят самолеты Су-24, Су-25, Су-27, Су-34, МиГ-29, МиГ-31, Ан-124-100, Ил-78, Ту-22МЗ, Ту-95, Ту-160, Су-35С и вертолеты Ми-8, Ми-26, Ми-28Н, Ми-35, Ка-52. Высота полета авиации – от 150 до 400 метров.

Репетиции парада Победы уже начались. Сегодня пройдет вторая репетиция над полигоном в подмосковном Алабине. Участие в ней принимают более ста вертолетов и самолетов. В каждой тренировке задействован 71 "основной" самолет и вертолет и почти 40 запасных.

Как проходит репетиция парада Победы

Первая репетиция прошла в Алабине 11 апреля. В плотном строю на высоте от 200 до 300 метров пролетели самолеты оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации, а также различные типы вертолетов армейской авиации.

Репетиции авиации непосредственно над Москвой пройдут также два раза – 5 и 7 мая. На время каждой репетиции вводятся небольшие ограничения в воздушном сообщении над Москвой, которые не внесут изменений в график гражданских авиарейсов.

