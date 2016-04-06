1000 активных граждан смогут посетить генеральную репетицию парада Победы

Фото: m24.ru

"Активный гражданин" разыграет 1000 приглашений на генеральную репетицию парада Победы среди своих участников, сообщает пресс-служба проекта. Акция "На парад с "Активным гражданином" продлится с 6 по 20 апреля.

300 приглашений получат наиболее активные пользователи проекта, которые получили 10 Достижений (Знаков активности) с июня 2015 по март 2016 года. Они должны принять участие во всех открытых в период действия акции голосованиях и активировать промокод POBEDASPECIAL.

Еще 300 приглашений будут разыграны среди пользователей, которые примут участие во всех открытых в период действия акции голосованиях, активируют промокод POBEDA. Они станут претендентами на получение приглашений независимо от того, сколько у них достижений.

100 билетов смогут получить пользователи, присоединившиеся к проекту после 1 января 2016 года и принимавшие участие во всех голосованиях. Чтобы войти в число претендентов на победу, пользователи должны участвовать во всех голосованиях в период действия акции, активируя промокод POBEDAAСTIVE в период действия акции.

100 билетов распределят среди новичков – пользователей, которые присоединились к участию в "Активном гражданине" в период с 6 по 20 апреля. Для победы эти пользователи должны активировать промокод POBEDANEW и принять участие во всех общегородских голосованиях в период проведения акции.

Победителей в каждой из категорий определит генератор случайных чисел. Пользователь может принять участие в акции только в составе одной из групп.

Еще 200 билетов будут доступны для обмена на баллы, накопленные за участие в проекте в Магазине поощрений. Обменять баллы на билеты можно будет после публикации списков победителей акции.

Подробные условия доступны на специальной странице.

Напомним, акция "На парад с "Активным гражданином" проводится ежегодно. Например, в прошлом году на генеральную репетицию парада Победы отправились почти 1000 победителей акции.