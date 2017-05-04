Репетиция воздушной части парада в честь Дня Победы прошла в Москве

Первая репетиция воздушной части парада в честь Дня Победы прошла над Москвой. В репетиции приняли участие 72 воздушных судна, их число символизирует 72 годовщину победы в Великой Отечественной войне, сообщает телеканал "Москва 24".

Открыл воздушный строй самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26 и четверка Ми-8, за ними пролетели Ми-28Н, Ми-35 и Ка-52.

В этом году в воздушном параде представят новое построение – ударную группу из пяти самолетов Дальней авиации: стратегический ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь" и четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3.

Фото: m24.ru

Также в тренировке участвуют стратегические бомбардировщики Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су- ЗОСМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130.

Кроме того, в небо над Москвой поднимутся истребители МиГ-29 и Су-30СМ авиационных групп высшего пилотажа "Стрижи" и "Русские витязи" и учебно-боевые самолеты Як-130 из состава авиагруппы "Крылья Тавириды". Традиционно завершать парад будет шестерка Су-25 с дымами цвета российского флага.

Фото: m24.ru