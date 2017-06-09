Индия и Пакистан стали членами ШОС

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Индию и Пакистан приняли в Шанхайскую организацию сотрудничества. Решение об этом было принято на саммите организации в Астане, сообщает ТАСС.
Вместе с новыми членами ШОС из "шестерки" превратилась в "восьмерку". Теперь организация станет одним из крупнейших региональных объединений: общее пространство, покрываемое ШОС, составит около 23 процентов всей суши на планете.
Участники саммита сошлись в общем мнении, что принятие в состав ШОС новых членов существенно расширит возможности организации и будет способствовать активизации совместных действий в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также укрепления безопасности и экономического развития.
В рамках саммита члены ШОС подписали конвенцию по противодействию экстремизму, а также астанинскую декларацию, заявление о борьбе с терроризмом и ряд других важных документов.