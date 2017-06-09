Индия и Пакистан стали членами ШОС

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Индию и Пакистан приняли в Шанхайскую организацию сотрудничества. Решение об этом было принято на саммите организации в Астане, сообщает ТАСС.

Вместе с новыми членами ШОС из "шестерки" превратилась в "восьмерку". Теперь организация станет одним из крупнейших региональных объединений: общее пространство, покрываемое ШОС, составит около 23 процентов всей суши на планете.

Участники саммита сошлись в общем мнении, что принятие в состав ШОС новых членов существенно расширит возможности организации и будет способствовать активизации совместных действий в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также укрепления безопасности и экономического развития.

В рамках саммита члены ШОС подписали конвенцию по противодействию экстремизму, а также астанинскую декларацию, заявление о борьбе с терроризмом и ряд других важных документов.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года. В новую организацию вошли шесть стран: Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В работе объединения также участвуют страны-наблюдатели, среди которых Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, а до недавнего времени Индии и Пакистана, а также шесть партнеров по диалогу – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

