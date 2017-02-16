Пушкинский музей пообещал выставку Пабло Пикассо

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Музей и Фонд "Ла Кайша" организуют ряд выставок совместно с Музеем изобразительных искусств имени Пушкина. Первая – "Пабло Пикассо и Ольга Хохлова" – откроется в Москве в октябре 2018 года. Об этом сообщает сайт музея.

Выставка посвящена легендарной русской балерине Ольге Хохловой – супруге Пабло Пикассо. Проект подготовлен в тесном сотрудничестве с Музеем Пикассо в Париже – ведущим центром изучения его наследия. Концепция построена на развитии связанных с Ольгой сюжетов и тем в творчестве Пикассо – от портретов и образов материнства до трагичных сюрреалистических видений.

История Ольги Хохловой связана с ГМИИ имени Пушкина: в фондах музея хранится коллекция уникальных фотографий, которые жена художника пересылала своим родственникам в России в 1920-х годах.

В музее сообщают, что существует возможность проведения в будущем выставок Анри Матисса и Жоана Миро.