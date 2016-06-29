Правила тюнинга автомобилей могут упросить

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На сайте "Российской общественной инициативы" открыт сбор подписей под требованием упростить правила переоборудования машин. Автовладельцы недовольны тем, что их штрафуют и запрещают эксплуатировать машины.

Автоюрист Сергей Радько рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", насколько законно переоборудовать автомобили.

"По закону запрещена эксплуатация автомобилей, в конструкцию которых внесены несогласованные изменения. Что такое изменение конструкции, не совсем понятно, но такой пункт есть, и он фактически является резиновым и позволяет придираться к мелким переделкам", – сказал он.

По словам эксперта, чаще всего переоборудуют джипы. "В основном это касается джипов, на которых ставится усиленная подвеска и бамперы. При таких переделках машина может статье менее управляемой и более тяжелой. Это может повлиять на торможение и т.д.", – добавил юрист.

Автовладельцы начали бороться со штрафами за тюнинг машин

Как пишет "Коммерсантъ", в последнее время резко упали продажи компаний, торгующих спецоборудованием для внедорожников. После этого предприниматели попросили вмешаться в ситуацию Владимира Путина, бизнес-омбудсмена Бориса Титова и Госдуму. В Росстандарте не исключают, что требования к автовладельцам будут пересмотрены.