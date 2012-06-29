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Свежая пресса

29 июня 2012, 11:44

Обзор московских газет: 29 июня

ПДД аэропорты мобильная связь свежая пресса

Как стало известно "Ъ", СКР возбудил уголовное дело, по итогам которого может лишиться должности заместитель начальника ГУ МВД по Москве — начальник полицейского следствия Иван Глухов. Во всяком случае, заявитель по делу утверждает, что его уголовное дело о неуплате налогов было закрыто после того, как он встретился с генералом Глуховым и заплатил посреднику $800 тыс. Последний, правда, оказался мошенником. «КоммерсантЪ»

Послезавтра начинают действовать новые санкции за нарушение правил дорожного движения. Штрафы за стоянку в запрещенных местах и за езду по выделенным полосам вырастут в пять-десять раз. Сильнее всего ужесточение почувствуют на себе жители Москвы и Санкт-Петербурга: в этих городах будут действовать более серьезные санкции, чем на остальной территории РФ. Кроме того, с 1 июля ГИБДД объявляет войну автомобилям с чрезмерно тонированными стеклами: с них теперь станут снимать номера. «КоммерсантЪ»

Владелец петербургского холдинга "Евразия" Алексей Фурсов предложил Ginza Project объединить ее сеть "Япоша" со своими ресторанами. "Евразия" хочет усилить свое присутствие в Москве, где ей пока принадлежит только десять заведений "ТоДаСе". Но Ginza если и будет продавать долю в "Япоше", то только инвестфондам, утверждают ее акционеры. «КоммерсантЪ»

Мэрия Москвы проверила качество мобильной связи в столице. В мае — июне 2012 г. департамент информационных технологий (ДИТ) правительства Москвы провел техническое тестирование сетей МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона». Мобильная группа с помощью специального оборудования измеряла качество связи на площади 100 кв. км (чуть менее 10% территории города), следует из отчета ДИТ. Процент недозвонов в 2G-сети МТС составил 11,69%, «Вымпелкома» — 5,26%, «Мегафона» — 4,23%, в сетях 3G соответственно 9,09, 7,25 и 5%. По количеству разрывов соединения как в 2G, так и 3G-сетях первенство принадлежит «Вымпелкому» — 12,31 и 17,39%. За ним следуют «Мегафон» — 9,26 и 10,19% и МТС — 7,41 и 6,84%. «Ведомости»

Сеть магазинов повседневной одежды Uniqlo готова продолжить экспансию в России. В ближайшие 5 лет сеть хочет открыть 10 магазинов в Москве и пойти в другие города-миллионники. Сейчас у Uniqlo в России два магазина — в московских торговых центрах «Атриум» и «Мега-Белая дача», оба они открылись в 2010 г. «Ведомости»

На новых московских землях планируют создать огромный парк — особо охраняемую природную территорию (ООПТ) на 600 га. Столичные власти намерены взять под охрану часть лесов Подольского района. Но половина территории, о которой идет речь, находится в аренде на 49 лет. Чтобы решить эту проблему, мэрии придется идти в суд. «Известия»

В следующем году в российских аэропортах пройдет апробация новой системы маркировки и отслеживания багажа пассажиров. Вместо нынешних бирок для багажа со штрихкодами будут использоваться радиочастотные (RFID-метки). В пилотном проекте будет использовано 15 млн таких меток. Стоимость каждой — около 3 рублей. «Известия»

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