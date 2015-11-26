Камеры отучат водителей поворачивать из другого ряда

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В Зеленограде предлагают установить камеры, фиксирующие поворот из другого ряда. Об этом m24.ru рассказал член комиссий Зеленограда и СЗАО по организации и безопасности дорожного движения и руководитель центра Smart traffic Константин Антонович. Он планирует обратиться в департамент транспорта для запуска этого проекта в их округе.

Ведущий программы Городская автомобильность Павел Федоров пояснил в эфире радиостанции "Москва FM", насколько эффективным будет это нововведение.

"В каждом конкретном случае нужно смотреть. Например, на съезде с Таганской площади на Садовое кольцо каждое утро выстраиваются три ряда и блокируют проезд не только для машин, но и троллейбусов. Если бы полоса была четко очерчена, висели бы эти камеры, люди бы понимали, что их оштрафуют, и никто бы не влезал.

Автоматические камеры, которые всех штрафуют разом, будут более эффективны с точки зрения выписывания штрафов. Однажды попавшись, люди больше не будут нарушать. Будет так же, как сейчас с выездами на перекресток. Люди стали получать по две тысячи рублей штрафа и десять раз думают, стоить ли выезжать на перекресток", – отметил он.

Добавим, что за поворот из другого ряда водители наказываются штрафом в 500 рублей. Эксперты считают, что установка камер и в других округах столицы поможет сократить пробки.

Согласно статье 12.14 КоАП РФ за "поворот из другого ряда" водителя могут оштрафовать на 500 рублей или ограничиться предупреждением. Первые камеры, фиксирующие данное нарушение, появились в Пензенской области.