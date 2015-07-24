За полгода около 6 тысяч водителей успели забрать автомобиль до эвакуации

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

За первое полугодие порядка 6 тысяч водителей успели забрать свои автомобили до эвакуации за нарушение правил парковки, сообщает пресс-служба Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Нарушителям правил остановки и стоянки пришлось заплатить только административный штраф в размере 3 тысяч рублей, а автомобили им вернули, передает Агентство "Москва".

Новые правила эвакуации автомобилей

Напомним, Владимир Путин подписал закон, разрешающий эвакуацию автомобилей из-под запрещающих знаков только при наличии таблички "Работает эвакуатор". Изменения вступили в силу 19 июня.

Согласно принятому закону, вводится ограничение на эвакуацию автомобиля в том случае, если рядом с запрещающим знаком не установлена табличка о том, что работает эвакуатор. При этом эвакуация прекращается, если причина задержания автомобиля может быть устранена до начала движения спецтранспорта.

Документом вводятся штрафы за незаконное использование знака "Инвалид": для граждан – 5 тысяч рублей, должностных лиц – 20 тысяч рублей, юридических лиц – 500 тысяч рублей. За нарушение правил остановки и стоянки в местах, отведенных для стоянки инвалидов, установлен штраф в размере 5 тысяч рублей, а также эвакуация автомобиля.