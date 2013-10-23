Фото: ИТАР-ТАСС

Госавтоинспекция презентовала новые водительские права. Проект опубликован на портале regulation.gov.ru, информирует пресс-служба Госавтоинспекции России.

Лицевая сторона останется прежней, там будут указаны личные данные водителя и дата получения удостоверения. А на оборотной стороне документа появятся новые категории и подкатегории транспортных средств. Вместо существующих девяти их будет 16.

Так, с 5 ноября на оборотной стороне водительских удостоверений должна появиться категория "М" для водителей мопедов и скутеров, добавятся подкатегории A1 (маломощные мотоциклы), B1 (трициклы и квадроциклы), D1 и D1E (машины, в которых от 9 до 16 сидячих мест).

Кроме того, появятся и категории "C1" и "C1E" (автомобили массой от 3,5 до 7,5 тонны, в том числе с прицепом); "D1"и "D1E" (автобусы, в которых от 9 до 16 сидячих мест, в том числе с прицепом).

"В новых водительских удостоверениях специальной отметкой будет обозначаться, что водитель имеет право управлять только автомобилем с автоматической коробкой переключения передач – для этого на оборотной стороне водительского удостоверения напротив соответствующей категории в графе "ограничения" будет проставляться отметка "АТ", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что обязательного обмена водительских удостоверений закон не требует