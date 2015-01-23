Проект "ДТП-нет" для жалоб на водителей автобусов могут ввести во всем городе

"Утро": Мосгортранс подвел итоги акции "ДТП - нет!"

В "Мосгортранс" поступило более 200 сообщений от автомобилистов по поводу поведения на дорогах водителей автобусов , сообщили M24.ru на предприятии. Из них почти 170 - жалобы. Обращения собирали в рамках проекта "ДТП - нет!"

"С начала проекта число жалоб стабильно снижалось: в первый месяц их было 67, в ноябре – 54, а в декабре всего 46, притом, что в предновогодние дни ситуация на дорогах осложнялась не только из-за возросшего числа автомобилей, но и погодных условий", - добавил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов. При этом не все автомобилисты жаловались на автобусы, некоторые звонили на "горячую линию", чтобы поблагодарить водителей общественного транспорта за аккуратное и корректное поведение на дороге.

"Сейчас мы рассматриваем возможность дальнейшего продолжения проекта, в том числе распространения его на другие автобусные парки "Мосгортранса", - пояснил Михайлов.

История вопроса Проект "ДТП – нет!" стартовал 1 октября 2014 года на маршрутах 6-го автобусного парка ГУП "Мосгортранс". На автобусах были размещены наклейки с номером телефона, позвонив на который, столичные автомобилисты могли сообщить о нарушениях правил дорожного движения или аварийных ситуаций, которые создают водители автобусов. Проект проводился в течение трех месяцев: с 1 октября года до 31 декабря 2014 года. Проект "ДТП – нет!" стартовал 1 октября 2014 года на маршрутах 6-го автобусного парка ГУП "Мосгортранс". На автобусах были размещены наклейки с номером телефона, позвонив на который, столичные автомобилисты могли сообщить о нарушениях правил дорожного движения или аварийных ситуаций, которые создают водители автобусов. Проект проводился в течение трех месяцев: с 1 октября года до 31 декабря 2014 года. Водители, на которых поступило много жалоб, привлекались к ответственности. Один даже был уволен за агрессивную езду и нарушение правил дорожного движения. "Водитель, которого уволили, создавал опасность на дороге. Этого достаточно для увольнения. Если безопасная езда не априори для водителя, то для него нет работы в Мосгортрансе. Сейчас еще 10 водителей находятся в группе риска из 500 человек. Группа риска – это те, кто получил более одной жалобы и предупреждения", - заявлял Евгений Михайлов.





По словам Михайлова, на участвующих в проекте маршрутах на 25% сократилось число ДТП. Столичные автолюбители больше всего жаловались на то, что водители автобусов не соблюдали требования знаков или разметки (25,5%), не давали преимущества на дороге другим участникам дорожного движения (14,5%) и не включали "поворотники" (14%).

В пресс-службе "Мосгортранса" пояснили, что в пилотном проекте участвовало 340 автобусов на 38 маршрутах 6-го автобусного парка, которые проходят через Северный, Восточный, Северо-Восточный и Центральный административные округа столицы. В 6-м автобусном парке, на маршрутах которого реализуется проект, работает более 500 водителей.

Напомним, что контроль планируется также ввести и за водителями частных маршруток. В 2015 году ГКУ "Организатор перевозок" будет контролировать работу коммерческих перевозчиков, которые выиграют тендер на работу по городским автобусным маршрутам. "Тайные пассажиры" станут ездить в частных автобусах и делать фотоотчеты.

Марина Курганская, Анатолий Федотов