Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Наземный транспорт

23 января 2015, 00:02

Проект "ДТП-нет" для жалоб на водителей автобусов могут ввести во всем городе

ПДД наземный транспорт автобусы обращения ГУП Мосгортранс трафик Евгений Михайлов

"Утро": Мосгортранс подвел итоги акции "ДТП - нет!"

В "Мосгортранс" поступило более 200 сообщений от автомобилистов по поводу поведения на дорогах водителей автобусов , сообщили M24.ru на предприятии. Из них почти 170 - жалобы. Обращения собирали в рамках проекта "ДТП - нет!"

"С начала проекта число жалоб стабильно снижалось: в первый месяц их было 67, в ноябре – 54, а в декабре всего 46, притом, что в предновогодние дни ситуация на дорогах осложнялась не только из-за возросшего числа автомобилей, но и погодных условий", - добавил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов. При этом не все автомобилисты жаловались на автобусы, некоторые звонили на "горячую линию", чтобы поблагодарить водителей общественного транспорта за аккуратное и корректное поведение на дороге.

"Сейчас мы рассматриваем возможность дальнейшего продолжения проекта, в том числе распространения его на другие автобусные парки "Мосгортранса", - пояснил Михайлов.

История вопроса

Проект "ДТП – нет!" стартовал 1 октября 2014 года на маршрутах 6-го автобусного парка ГУП "Мосгортранс". На автобусах были размещены наклейки с номером телефона, позвонив на который, столичные автомобилисты могли сообщить о нарушениях правил дорожного движения или аварийных ситуаций, которые создают водители автобусов. Проект проводился в течение трех месяцев: с 1 октября года до 31 декабря 2014 года.

Водители, на которых поступило много жалоб, привлекались к ответственности. Один даже был уволен за агрессивную езду и нарушение правил дорожного движения. "Водитель, которого уволили, создавал опасность на дороге. Этого достаточно для увольнения. Если безопасная езда не априори для водителя, то для него нет работы в Мосгортрансе. Сейчас еще 10 водителей находятся в группе риска из 500 человек. Группа риска – это те, кто получил более одной жалобы и предупреждения", - заявлял Евгений Михайлов.


По словам Михайлова, на участвующих в проекте маршрутах на 25% сократилось число ДТП. Столичные автолюбители больше всего жаловались на то, что водители автобусов не соблюдали требования знаков или разметки (25,5%), не давали преимущества на дороге другим участникам дорожного движения (14,5%) и не включали "поворотники" (14%).

В пресс-службе "Мосгортранса" пояснили, что в пилотном проекте участвовало 340 автобусов на 38 маршрутах 6-го автобусного парка, которые проходят через Северный, Восточный, Северо-Восточный и Центральный административные округа столицы. В 6-м автобусном парке, на маршрутах которого реализуется проект, работает более 500 водителей.

Ссылки по теме

Напомним, что контроль планируется также ввести и за водителями частных маршруток. В 2015 году ГКУ "Организатор перевозок" будет контролировать работу коммерческих перевозчиков, которые выиграют тендер на работу по городским автобусным маршрутам. "Тайные пассажиры" станут ездить в частных автобусах и делать фотоотчеты.

Марина Курганская, Анатолий Федотов

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать