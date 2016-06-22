МВД предложило запретить водителям оставлять детей в машине

Фото: FA Bobo PIXSELL/PA/Images/ТАСС/Peter Byrne

МВД предложило запретить автовладельцам оставлять в машине маленьких детей без присмотра во время стоянки. Соответствующие поправки в ПДД размещены для обсуждения на федеральном портале проектов нормативных актов.

Запрет будет распространяться на детей младше семи лет. "Новелла будет способствовать предотвращению возможности оставления детей в опасности, связанной с перегреванием, переохлаждением, испугом", – говорится в пояснительной записке к документу. Также эта поправка снизит количество случаев, когда дети начинают баловаться в машине и приводят ее в движение.

Сейчас максимальное наказание за оставление детей в машине составляет 500 рублей. В случае принятия документа нарушителям будет грозить административная ответственность по статье "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств".

Также в документе предлагается обязать родителей при перевозке детей младше 7 лет использовать детские кресла. Детей от 7 до 11 лет можно будет закрепить ремнями безопасности или удерживающими устройствами типа "бустер".

"По данным Всемирной организации здравоохранения, использование детских удерживающих устройств позволяет снизить риск травмирования детей в возрасте до 4 лет на величину до 80 процентов, а детей в возрасте от 5 до 9 лет – на 52 процента", – отмечается в сопроводительной записке.