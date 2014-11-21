Как изменились ПДД за год для водителей и пешеходов

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

21 ноября в силу вступили изменения в ПДД, затрагивающие пешеходов и водителей: первых обязали с 1 июля 2015 года по ночам носить одежду со светоотражающими элементами, а вторым запретили обгонять на переходах.

M24.ru вспомнило, какие еще правовые изменения для участников дорожного движения вступили в силу в этом году.

Для пешеходов

28 февраля вступили в силу новые правила по оборудованию пешеходных переходов. Теперь они будут оснащены искусственными неровностями и разметкой бело-желтого цвета, ограждениями, светофором с кнопкой и дорожными знаками. Отметим, что в Подмосковье на переходах с подсветкой в два раза снизилось число ДТП.

Кроме того, на некоторых переходах в Москве поставили рельефные зебры – их приподняли над проезжей частью на 3-4 сантиметра, а в некоторых случаях – на 10 сантиметров. Переходы выделили гранитными плитами и с обеих сторон поставили пологий скат.

За обеспечение безопасности пешеходов взялась и ГИБДД: дорожная полиция решила усилить контроль на переходах. Прежде всего инспекторы будут тщательно следить за соблюдением требований при содержании наземных пешеходных переходов. В случае нарушений правоохранители будут обращаться с претензией к компаниям, которые отвечают за дорожное оборудование.

Кроме того, в начале года законодатели обязали родителей прикреплять к одежде детей светоотражающие элементы, позже это требование распространилось на всех пешеходов. Наказание за отсутствие таких элементов пока не предусмотрено.

Инициативы

Помимо законов о пешеходах, принятых на всех уровнях государственной власти, чиновники и силовики разных уровней высказывают предложения, призванные улучшить жизнь участников движения.

Например, полицейские смогут проверять на наличие алкогольного опьянения любого гражданина, совершившего административное правонарушение, а столичные власти планируют изменить разметку на 44 городских перекрестках. Проект предполагает сделать двусторонние пешеходные переходы - когда две зебры расположены рядом, но по каждой из них можно идти только в одну сторону. Подобная схема успешно работает в Санкт-Петербурге.

Кроме того, после внедрения интеллектуальной транспортной системы в Москве могут убрать кнопки принудительного вызова для пешеходов на светофорах. К примеру, если на переходе полчаса нет пешеходов, светофор нового поколения это видит и дает зеленый свет для автомобилистов.

Департамент транспорта Москвы также решил обеспечить горожан фликерами – светоотражающими значками, предназначенными для повышения безопасности на дорогах. Фликеры помогут водителям быстрее заметить пешехода на дороге в темное время суток: свет автомобильных фар отражается от поверхности значка.

Весной 2015 года планируется еще одно изменение: первые участки московских улиц будут благоустроены по новым правилам. В частности, на тротуарах планируют указывать направление движения пешеходов (как на велодорожках). Людские потоки направят с помощью цветной разметки, малых архитектурных форм или зеленых насаждений.

Для будущих водителей

Самое важное изменение, которое коснулось кандидатов в водители – это новые категории прав (16 вместо пяти) и возможность сдать экзамен на "автомате".

Новые категории:

категория M включает мопеды и квадрициклы;

категория A – мотоциклы, а подкатегория A1 – мотоциклы с объемом двигателя не более 125 кубических сантиметров и мощностью до 11 киловатт);

категория B – автомобили с максимальной разрешенной массой не более 3,5 тонн, подкатегория B1 – трициклы и квадрициклы, а BE – автомобили категории B с прицепом;

категория C – автомобили с максимальной разрешенной массой более 3,5 тонн, подкатегория C1 – автомобили с массой от 3,5 до 7,5 тонн, CE и C1E – автомобили подкатегории C и С1, сцепленные с прицепом;

категория D – автомобили для перевозки пассажиров, имеющие больше 8 сидячих мест, подкатегория D1 – автомобили, имеющие более 8 мест, DE и D1E – пассажирские автомобили с прицепом;

категория Tm – трамваи;

категория Tb – троллейбусы.

Тем, кто сдаст экзамены на "автомате", в правах поставят соответствующую метку. С ней "механикой" управлять нельзя. Однако в автошколах можно будет переучиваться на "механику", а потом пересдавать экзамен.

Заявление об экзаменах и выдаче прав теперь можно подать через портал госуслуг. Экзамены - теоретический и два практических - можно пройти в любых отделениях ГИБДД вне зависимости от прописки. Согласно новым правилам, оценка, полученная на теоретическом экзамене, отныне действует не три, а шесть месяцев.

На соответствие новым правилам проверят автошколы: у них должна быть база для обучения программам новых категорий и автодромы площадью не менее 2400 квадратных метров.



Кстати, проверить автошколы на легальность можно будет с помощью официального сайта Госавтоинспекции. Справочный ресурс содержит следующую информацию:

название автошколы,

ее регистрационные данные,

фактический адрес,

официальный сайт,

данные о рабочих программах, по которым осуществляется обучение.

Новая программа обучения меняет схему подготовки водителя: в автошколах сократят количество часов по оказанию первой помощи. Согласно новым правилам, упор будет сделан на вопросы психологии поведения на дорогах и увеличение времени на практические занятия.

За самими экзаменаторами тоже присмотрят: сотрудникам ГИБДД, принимающим экзамен у кандидатов в водители, придется повзрослеть и увеличить стаж вождения. Инспектор должен быть старше 25 лет (сейчас нижний порог – от 23 лет), иметь стаж вождения от пяти лет (сейчас нужно минимум три года) и высшее образование (сейчас – среднее специальное или высшее).

Инициативы

Эксперты считают, что нововведения поднимут стоимость обучения в автошколах. Однако полный цикл получения водительских прав подорожает в любом случае: в 2015 году введут пошлину в размере 4,5 тысячи рублей.

После принятия поправок за сдачу теоретического экзамена нужно будет платить тысячу рублей, за вождение на площадке - 1,5 тысячи рублей, за вождение в городе - 2 тысячи рублей.

Для водителей

Больше всего поправок, внесенных в 2014 году, коснулось водителей. Например, 21 ноября была утверждена новая схема возвращения прав после суда: теперь для этого придется сдавать теорию.

При этом экзамен можно сдавать только спустя половину срока лишения. Кроме того, нужно будет предоставлять справку о том, что для управления авто нет противопоказаний.

Еще одна ложка дегтя – ускоренное рассмотрение дел о нарушениях, зафиксированных с помощью камер видеофиксации. Дела должников будут еще быстрее рассматриваться в судах, так как вступили в силу поправки в Административный кодекс, согласно которым Фемида может выносить решение без личного присутствия автомобилиста. Сейчас присутствие

нарушителя обязательно.

По словам пресс-секретаря Московской административной дорожной инспекции Ольги Дыгало, КC пояснил уже существующий регламент работы. "После 60 дней, которые даются на оплату штрафа, МАДИ передает материалы дела об административном правонарушении в службу судебных приставов, а также в суд", - сказала она. По ее словам, инспекция обычно укладывается в трехмесячный срок.

Кроме того, с 5 октября за сокрытие номерного знака можно получить не только штраф, но и лишиться прав. При этом вернуть документы получится только в том случае, если долговая история автолюбителя чиста.

Однако в чем-то жизнь водителям и упростили: например, правительство России внесло поправки в ПДД, позволяющие с октября 2014 года сократить время оформления аварии. Если в аварии пострадали только автомобили, можно сфотографировать положение машин и освободить проезжую часть.

Также полицейские теперь не имеют права снимать с автомобилей государственные регистрационные знаки. Этим же блоком поправок в КоАП ликвидируются "времянки" - временные водительские удостоверения. Теперь в случае утери удостоверения в ГИБДД будут сразу оформлять новое, а если водителя поймают за вождением в нетрезвом виде или при выезде на встречную полосу, права останутся у него на руках до решения суда.



Одним из важных нововведений стала реформа ОСАГО: с 1 октября выплаты за поврежденный автомобиль выросли в три раза. Согласно новому закону, за поврежденный автомобиль можно будет получить до 400 тысяч рублей (было 120 тысяч рублей). А с 1 апреля 2015 года максимальный размер компенсации за вред жизни и здоровью составит 500 тысяч рублей (было 160 тысяч). Однако сами полисы подорожают примерно на треть.

Инициативы

В планах правоохранителей - наказывать тех водителей, кто нарушал ПДД в других странах: дорожная полиция начала рассылать "письма счастья" в другие страны. Сейчас Россия ведет переговоры с несколькими государствами о взаимном обмене данными по поводу нарушений.



Зампред комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов в свою очередь считает, что с водителями, которые приковывают свои авто на цепь или велосипедный замок в неположенных местах, нужно бороться с помощью автогена, а дополнительные расходы в случае эвакуации возлагать на нерадивых автолюбителей.

Но и здесь жизнь автомобилиста тоже могут упростить: в Мосгордуме рассмотрят проект поправок в закон об эвакуации, которые позволят забирать машину со штрафстоянки не только собственникам, но всем, кто имеет право на ее управление.

Из московского Административного кодекса также изымут статьи о штрафах за нарушение правил пользования городскими парковками и за стоянку с закрытыми номерами - город будет наказывать водителей только за неоплаченную парковку. Еще в планах столичных властей - создать мобильное приложение, с помощью которого можно будет оформить Европротокол онлайн при мелких авариях, а также обжаловать штраф за нарушение ПДД.

Однако для нарушителей появится дополнительное наказание: автомобилистам, вовремя не оплатившим штрафы за парковку в запрещенных местах, может грозить арест или принудительные работы. Достанется и гонщикам: МВД предложило штрафовать за превышение скорости более чем на на 10 км в час, а не на 20, как сейчас. Но штрафовать будет, скорее всего, не ГИБДД, а столичное правительство.

Но добросовестные автомобилисты получат бонусы: Госдума приняла законопроект, позволяющий нарушителям ПДД вдвое сэкономить на штрафе, если они заплатят его добровольно и в короткие сроки.