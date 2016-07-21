В России могут разрешить установку газовых баллонов в автомобилях

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Госдума попросит правительство пересмотреть техническицй регламент, запрещающий тюнинг автомобилей, сообщает ТАСС. Соответствующее письмо в правительство собирается направить заместитель председателя Госдумы Александр Романович. Об этом парламентарий заявил во время круглого стола в Госдуме.

В первую очередь инициатива касается автомобилей с установленным газобаллонным оборудованием. По мнению Романовича, запрет на использование газовых баллонов в автомобилях может вызвать социальный взрыв.

Запрет на газобаллонное оборудование в автомобилях прописан в техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Документ вступил в силу 1 января 2015 года. Регламент запрещает эксплуатацию автомобилей с внесенными изменениями, если они не отражены в паспорте транспортного средства. Согласно документу, в автомобилях также нельзя устанавливать металлические бамперы, лебедки, шноркели, колеса большего диаметра, дополнительный свет, усиленные пружины, амортизаторы и другие детали.

В середине июля в в московском управлении ГИБДД решили создать рабочую группу для обсуждения проблем и легализации тюнинга автомобилей. В группу войдут наиболее активные участники рынка тюнинг-бизнеса, жители Москвы, сотрудники столичного управления ГИБДД, эксперты центра технической экспертизы автомобильного и автомоторного института НАМИ.