Видеорегистраторы выявляют больше нарушений, чем автоинспекторы

Фото: ИТАР-ТАСС

Видеокамеры на дорогах Москвы уже сейчас выявляют больше нарушений правил дорожного движения, чем инспекторы ГИБДД.

"Сегодня я увидел, как организована работа в Госавтоинспекции Москвы. Это подразделение можно назвать первопроходцами в стране, в том числе в вопросе внедрения фото- и видеофиксации. Сегодня уже 60% всех административных нарушений на дорогах выявляется с помощью технических средств. Это самый высокий показатель в стране, и это не предел", - сообщил глава ГУ МВД по Москве Анатолий Якунин.

Глава московской полиции добавил, что в целом на столичных нарушителей наложено уже более миллиарда рублей штрафов. В то же время он напомнил, что главная задача ГИБДД - не штрафы, а повышение безопасности дорожного движения, сообщает РИА Новости.

"Немаловажно, что и мэр города Сергей Семенович Собянин не только поддерживает эти проекты, но и сам является автором ряда инициатив, так как он понимает, что такое интеллектуальная составляющая в вопросе организации движения в Москве", - подчеркнул Алексей Якунин.

Сейчас Центр автоматической фото- и видеофиксации правонарушений (ЦАФАП) ежесуточно фиксирует 36-38 тысяч нарушений. За первые шесть месяцев 2012 года видеорегистраторы зафиксировали более миллиона нарушений на дорогах.

При увеличении количества операторов, обрабатывающих данные с камер, это число может быть увеличено. Кроме того, с 1 октября ЦАФАП переходит на круглосуточный режим работы.

Напомним, ранее также сообщалось, что до конца 2012 года в Москве установят 450 новых видеофиксаторов. В 2013-м их число обещают увеличить еще на 200 камер.