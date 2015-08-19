Дорожных лихачей будут выслеживать на вертолетах

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В столице появится специальная рота, которая будет следить за "беспредельщиками" на дорогах. Об этом накануне заявил начальник Главного управления МВД России по Москве генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин.

У полицейских этой роты будет новейшее оборудование, силовая поддержка и даже вертолетное обеспечение. Помимо этого, в каждом экипаже будут два омоновца.

Лидер движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что эта рота будет выполнять функции ликвидированных постов ДПС.

"Это уже существует, но мы этого пока не видим, так как никто не устраивает эффектные гонки с вертолетами, стрельбой по колесам и т. д. Люди соотносят степень нарушения Правил дорожного движения и вероятность причинения вреда. Речь идет о том, что они будут формироваться не случайно, а на постоянной основе. В массе своей эти патрули выполняют функции ликвидированных постов ДПС, когда стоит несколько автомобилей – ОМОН, ППС, ГИБДД. Они останавливают автомобили, проверяют документы, иногда досматривают. Сейчас это скорее стационарный боевой отряд полиции", – пояснил он.

По словам Шкуматова, за рубежом дорожные полицейские оснащены соответствующим оборудованием и обладают специальными навыками погони. "Там каждый полицейский водитель – "уличный гонщик". Он обладает большими навыками погони, чем среднестатистический водитель. В Европе проводятся тренинги, где полицейские повышают свое мастерство", – добавил он.

Как пишет "Российская газета", полицейские в этой роте будут останавливать лихачей, досматривать подозрительные автомобили, проводить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и, в случае необходимости, доставлять в отделение. Издание отмечает, что эта спецрота будет создана на базе второго спецбатальона ГИБДД. Этот батальон не имеет территориальных привязок и занимается обеспечением спецпроездов.

Добавим, в конце прошлого года руководство ГИБДД начало оповещать патрульно-постовые службы о введении плана "Перехват" через приложение для планшетов "Мобильный инспектор". Гаишникам на планшеты приходят сообщения с указанием номера автомобиля или его описанием, а также причиной для задержания. План "Перехват" вводится, когда нужно поймать лихача, угонщика или уехавшего с места ДТП водителя.